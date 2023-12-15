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Йеменские хуситы заявили об ударах по двум контейнеровозам

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Фото: VesselFinder/Buggi Porschien
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Йеменские хуситы нанесли удары противокорабельными ракетами по контейнеровозам Alanya и Palatium III. Об этом 15 декабря заявил директор канцелярии официального представителя Вооруженных сил Йемена Амин Хаян.

«Военно-морские силы Йемена провели операцию против контейнеровозов Alanya и Palatium III, которые направлялись в сторону Израиля и были атакованы двумя противокорабельными ракетами», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).

Он заявил, что хуситы продолжат атаковать корабли, которые направляются в израильские порты или не отвечают на их требования.

Суда и последствия: как США ответят на атаки хуситов в Красном море
И как эскалация в регионе может сказаться на позициях Вашингтона

Ранее в этот день портал Axios сообщил, что США объявят о развертывании в Красном море коалиционных сил для сдерживания атак хуситов против гражданских судов. Речь идет о специальной модернизированной многонациональной оперативной группе. Администрация США уже отправила по нескольким каналам сообщения хуситам, предупредив их о необходимости прекратить нападения на суда в Красном море.

14 декабря хуситы подтвердили информацию об атаке на контейнеровоз Maersk Gibraltar, следовавший из Омана в Саудовскую Аравию через Израиль. По словам военного представителя Яхьи Сариа, судно подверглось атаке при помощи ракет и беспилотников. Как отметил генерал, один из снарядов попал в контейнеровоз. Он уточнил, что судно было атаковано после того, как экипаж корабля отказался отвечать на предупреждение военно-морских сил Йемена.

Ранее, 13 декабря, президент Израиля Ицхак Герцог заявил о переходе йеменскими повстанцами красной черты из-за атак на торговые суда в Красном море и призвал международное сообщество к коллективному ответу на данные действия.

До этого, 9 декабря, Сариа пригрозил атаковать любое судно, направляющееся в Израиль, независимо от того, какой стране оно принадлежит. В этот же день Вооруженные силы Франции сообщили, что их фрегат сбил два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), перемещавшихся в его направлении над Красным морем со стороны Йемена.

5 декабря власти Ирана отвергли обвинения США и Великобритании в причастности к атакам на торговые суда в Красном море. В МИДе отметили, что подобные заявления сделаны с конкретными политическими целями и указывают на усилия британских властей изменить реалии региона. В министерстве посоветовали властям Великобритании вместо этого направить свои усилия «на прекращение военных преступлений против палестинских граждан».

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