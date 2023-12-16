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Юрист рассказал, можно ли дарить подарки должностным лицам

Юрист Градсков: нужно быть осторожным при дарении подарков должностным лицам
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Фото: Global Look Press
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Партнер юридической компании GAP Дмитрий Градсков 16 декабря рассказал «Известиям», можно ли дарить подарки должностным лицам.

Как указал эксперт, в соответствии со статьей 575 УК РФ, если должностное лицо получает деньги и подарок взамен за действие, прямо или косвенно связанное с его служебной деятельностью, такие действия квалифицируются как взятка.

Согласно Федеральному закону «О государственной гражданской службе Российской Федерации», должностные лица не могут принимать дары, если их стоимость превышает 3 тыс. рублей в год. Это правило распространяется на государственных служащих, членов избирательных комиссий, судей и других должностных лиц, сообщил юрист.

«Однако есть исключения, когда дарение допускается. Например, подарки, связанные с официальными мероприятиями (например, конференциями или семинарами), могут быть приняты должностными лицами. Также разрешено принимать подарки незначительной стоимости, не превышающей 1/100 прожиточного минимума», — сказал Градсков.

Специалист отметил, что дарение может рассматриваться как подкуп, если оно совершается с целью повлиять на деятельность должностного лица или получить неправомерные преимущества. В таких случаях дарение может быть признано незаконным и привести к юридическим последствиям для всех сторон, предупредил он.

Доказательство того, что подарок был бескорыстным, может быть важным в случае, если возникают вопросы о коррупции или неправомерном влиянии на должностное лицо, объяснил собеседник издания. Он привел несколько способов, которые могут помочь в доказательстве бескорыстности подарка.

Так, лучший способ доказать, что подарок был безвозмездным, — это получить письменное заявление от дарителя, в котором он четко заявляет, что подарок не связан с ожиданием каких-либо услуг или преимуществ со стороны должностного лица.

«Если есть свидетели, которые могут подтвердить, что подарок был даром и не было никаких скрытых условий или ожиданий взамен, их показания могут служить важным доказательством. Также важно сохранить все связанные с подарком документы, такие как квитанции, письма или электронные сообщения, которые могут подтвердить, что подарок был добровольным и безвозмездным. Кроме того, если существуют кодексы этики или профессиональные стандарты, которые запрещают принимать подарки или устанавливают ограничения на их стоимость, ссылка на такие нормы может помочь в доказательстве бескорыстности подарка. В целом рекомендуется быть осторожным при дарении должностным лицам и учитывать действующие ограничения и правила», — заключил Градсков.

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8 декабря эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов рассказал «Известиям», как подобрать идеальный набор инструментов, в котором не будет ничего лишнего. В первую очередь нужно учитывать интересы и потребности получателя подарка. Например, если мужчина любит проводить время в гараже, его порадует автомобильный комплект с трещотками и головками. Если он занимается электрикой, ему пригодится набор электромонтажного инструмента с отвертками и бокорезами.

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