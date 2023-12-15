АвтоВАЗ отреагировал на слова Путина о росте цен на автомобили

Цены на автомобили Lada выросли на 40%, о которых говорил президент РФ Владимир Путин в ходе «Итогов года», с февраля 2022 года. Самый резкий скачок произошел при бывшем акционере Renault, рассказал 15 декабря журналистам президент АвтоВАЗа Максим Соколов.

«Президент всегда обладает самой точной информацией. Конечно, если говорить о периоде с февраля 2022 года, то цифра 40% в полной мере соответствует. Конечно, мы помним, что первая половина этого роста — 20% — была еще в тот период до мая месяца 2022 года, когда АвтоВАЗом управлял концерн Renault. За 2022 год, уже когда государство взяло в свои руки штурвал управления нашим флагманом отечественного автопрома, рост был не такой существенный. В пределах 4%», — рассказал президент компании.

При этом он отметил, что по итогам 2023 года подорожание в среднем составило около 11%.

Соколов подчеркнул, что стабилизация цен возможна при грамотной господдержке, а также реализации внутренних маркетинговых программ АвтоВАЗа. Вместе с тем компания продолжает контролировать ценовую политику официальных дилеров, не допуская завышения ценников.

Накануне Путин в ходе «Итогов года» заявил, что цены на российские авто выросли на 40%. По его словам, они будут снижаться по мере роста производства. Когда часть брендов ушла из страны, возник вопрос в развитии собственной базы, АвтоВАЗ с количеством справляется, но чем больше будет машин, тем меньше будет цена, добавил российский лидер.

4 декабря сообщалось, что в ноябре 2023 года АвтоВАЗ продал 36 054 модели автомобиля Lada, что означает прирост почти на 66% по сравнению с аналогичным периодом в 2022-м. Ранее в этот же день появилась информация о том, что уровень продаж новых легковых автомобилей в ноябре текущего года сократился на 3% по сравнению с октябрем. При этом общая статистика продаж за период с января по ноябрь показала положительную динамику.