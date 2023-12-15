Помощника сенатора Митина уволили после драки в центре Санкт-Петербурга

Российский сенатор Сергей Митин сообщил, что уволил своего помощника Ивана Вольского, после того как стало известно, что мужчина участвовал в драке на Миллионной улице в центре Санкт-Петербурга. Как сообщил сенатор 15 декабря порталу 78.ru, данный инцидент он считает недопустимым.

«Я уволил его, потому как, чтобы там не было, считаю, что это недопустимо. С сегодняшнего утра он уже не числится моим помощником», — отметил член верхней палаты Федерального Собрания.

При этом, как оказалось, помощник работал у сенатора 15 лет, еще со времен, когда тот был губернатором Новгородской области. И такое происшествие с ним случилось впервые.

«Знаю, что 15 дней он на какой-то голодной диете сидел. Второй помощник сказал, что он похудел. Может, как-то это на него повлияло. Ну, в общем, утром все документы оформили. Второй помощник ищет его, чтобы удостоверение забрать», — сообщил Митин.

В разговоре со СМИ сенатор также добавил, что соблюдать законы и общественный порядок в России должны все, не прикрываясь своим статусом. Известно, что нарушитель привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Ранее, 23 октября, руководство главного управления МВД РФ по Свердловской области сообщило, что приняло решение об увольнении двух сотрудников Госавтоинспекции Екатеринбурга, которые подозреваются в том, что не приняли мер по предотвращению убийства иностранного студента.

Инцидент произошел еще 18 августа, когда аспирант из Габона, посещая закусочную в городе, поссорился с 23-летним молодым человеком из-за девушки. В ходе начавшейся драки молодой человек выхватил нож и ударил им иностранца. Спасти его медики не смогли. При этом полицейские, сидя в патрульном автомобиле, безучастно наблюдали за избиением человека и вышли из машины только в тот момент, когда жертва уже лежала на асфальте без движения.