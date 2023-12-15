Путин дал старт движению новой железнодорожной линии в Мурманской области

Президент РФ Владимир Путин 15 декабря дал старт движению на новой железнодорожной линии Выходной – Лавна в Мурманской области.

Глава государства объявил об этом на VI Железнодорожном съезде в Москве, отвечая на просьбу открыть движение.

«Разрешаю! Что касается Мурманской области, то здесь нужно подумать, безусловно, о дальнейших работах, нужно подумать о ближних подходах, о дальних подходах», — сказал Путин.

Новая ветка соединит Октябрьскую железную дорогу со строящимся портом Лавна на противоположном от Мурманска берегу Кольского залива. Полный ввод линии в эксплуатацию планируется в 2024 году. По ней смогут доставлять до 18 млн т груза в год.

24 августа замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов сообщил, что завершение строительства и запуск высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург намечены на 2028 год. После завершения строительства магистрали пассажиры смогут добраться по ней из Москвы в Санкт-Петербург за 2 часа 15 минут.

Ранее, 17 августа, Минтранс сообщил, что прорабатывает варианты развития сети ВСМ помимо направления Москва — Санкт-Петербург. Для реализации проекта планируют создать рабочую группу, в которую войдут организации и представители субъектов РФ.

ВСМ — электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростью от 200 до 400 км/ч.