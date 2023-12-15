Экс-главе «Метростроя Северной столицы» Шмидту предъявили обвинение

Экс-директору «Метростроя Северной столицы», зампредседателя городского комитета Санкт-Петербурга по транспорту Владимиру Шмидту и экс-председателю комитета по развитию транспортной инфраструктуры города Андрею Левакину предъявлены обвинения по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщило ГСУ СКР по Санкт-Петербургу на своем сайте.

«Судом им избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», — говорится в сообщении.

По данным следствия, Левакин в феврале 2022 года принял решение о выполнении АО «Метрострой Северной столицы» строительно-монтажных работ по пересадочному узлу между станциями «Путиловская» и «Кировский завод» до получения заключения от ФАУ «Главгосэкспертиза России». В свою очередь, Шмидт, осознавая незаконность этого решения, поручил организовать не предусмотренную проектом строительную площадку.

«В результате с февраля по сентябрь 2022 года на строительной площадке проведены работы на сумму более 37 млн рублей, которые оказались невостребованными. Кроме того, возникла необходимость в ликвидации последствий выполнения указанных работ на сумму более 22 млн рублей», — сообщили в СКР.

Таким образом, бюджету города причинен ущерб на сумму около 60 млн рублей.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, по местам жительства и регистрации обвиняемых проведены обыски.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила, что Шмидт и Левакин вину не признали.

О задержании Шмидта стало известно 13 декабря. Уточнялось, что интерес правоохранительных органов к нему был вызван расходованием средств на строительство станции «Пулковская». Чиновник покинул пост главы «Метростроя Северной столицы» в декабре 2022 года, проработав на этой должности два года.