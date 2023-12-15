«Россети» объяснили отключение ЛЭП в Аксайском районе Ростовской области

Линия электропередачи была отключена в Аксайском районе Ростовской области 15 декабря из-за непогоды, сообщили «Известиям» в пресс-службе ПАО «Россети Юг».

«В 10:55 линия электропередачи 110 кВ «НГ5 – КС3» была введена в работу. Причиной технологического нарушения стала повторная волна непогоды в Ростовской области в ночь на 15 декабря: сильный ветер порывами до 18 м/с и гололедно-изморозевые отложения средней толщиной местами до 5 см увеличили нагрузку на провода и опоры приблизительно в 10 раз», — объяснили там.

Кроме того, в пресс-службе компании добавили, что по состоянию на 13:00 мск в устранении нарушений на энергообъектах в регионе участвовали 95 бригад энергетиков: свыше 335 человек и 124 единицы спецтехники, в том числе повышенной проходимости. Также еще 50 бригад прибыли на помощь ростовским энергетикам из других компаний группы «Россети». Для подачи электроэнергии социально значимым объектам задействовали 22 резервных источника электроснабжения суммарной мощностью 3,1 МВт.

Ранее в этот день глава администрации города Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко написал в своем Telegram-канале об отключении высоковольтной ЛЭП в Аксайском районе. Он уточнял, что произошло отключение энергоснабжения в микрорайоне Александровка в Пролетарском районе города. Было обесточено порядка 200 домов, семь школ, четыре детских сада и два медицинских учреждения, а также шесть котельных.

13 декабря сообщалось, что около 100 тыс. жителей Ростовской области остались без электричества после прошедшего в регионе ледяного дождя. На следующий день, 14 декабря, Логвиненко рассказал, что в Ростове-на-Дону завершены ремонтно-восстановительные работы на энергосетях и в полном объеме возобновлено энергоснабжение многоквартирных домов и объектов социальной сферы.