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Банк России поддержал ужесточение требований к льготной ипотеке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Банк России поддерживает ужесточение требований к программам льготной ипотеки. Об этом 15 декабря заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Мы поддерживаем те меры, которые готовит сейчас правительство по уточнению параметров льготной ипотеки. На наш взгляд, это приведет к некоторому охлаждению ипотеки, но основной эффект на портфель ипотеки в целом будет оказывать повышение ключевой ставки. Также влияние оказывают наши макропруденциальные меры, которые с 1 января еще будут дополнительно ужесточены», — сказала она на пресс-конференции.

Набиуллина отметила, что выдача ипотеки по рыночным ставкам замедлилась на 30%, в то время как льготная ипотека продолжает оставаться привлекательной для клиентов.

«Чем больше рыночные ожидания, чем выше ставка, тем льготная ипотека более привлекательна, потому что сейчас инфляционные ожидания в среднем на уровне 12%. Люди ожидают, что инфляция будет расти на 12%, а ставка по льготной ипотеке 8%. Ну конечно, это суперпривлекательно», — сказала она.

Глава Центробанка заявила о признаках перегрева ипотечного рынка, что выражается в разнице между ценами на первичном и вторичном рынках.

«По нашим данным, эта разница, это отличие сейчас составляет 42%. О признаках перегрева говорит и динамика цен на рынке жилья. То есть у нас повышение спроса на жилье во многом вылилось в рост цен», — отметила Набиуллина.

Всё большее — детям: кабмин проработает поручение о продлении «Семейной ипотеки»
Где уже поддержали идею президента, высказанную на прямой линии

Ранее в этот день президент России Владимир Путин попросил кабмин сохранить 20% первого взноса по льготной ипотеке для семей с детьми. Он напомнил, что поддержка многодетных семей, материнства и детства — это один из абсолютных приоритетов руководства страны.

Накануне пресс-служба Минфина РФ сообщила «Известиям», что ведомство оперативно проработает вопрос продления семейной ипотеки с другими министерствами. Конкретные условия продления будут обсуждаться. Они должны привести к более адресной выдаче льготной ипотеки и направлены на тех, кому действительно такая поддержка необходима, уточнили в министерстве.

В тот же день во время «Итогов года» Путин предложил правительству подумать о продлении семейной ипотеки. Он заверил, что поручит правительству РФ подготовить и внести предложения по данному вопросу.

11 декабря «Известия» узнали, что семейную ипотеку при покупке недвижимости на первичном рынке используют 68% россиян. В ноябре прошлого года доля спроса на семейную ипотеку среди всех льготных программ была минимальной –– 38,5%. Теперь семейная ипотека занимает доминирующее положение среди всех льготных ипотечных программ.

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