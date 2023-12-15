Ликсутов рассказал о развитии московской билетной системы в регионах

Москва готова помогать с запуском современных сервисов оплаты проезда на городском транспорте по всей стране, заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Билетная система Москвы представлена уже в более 25 регионах России и доступна для 40 млн человек. Около 500 млн поездок совершили жители в регионах России за время работы компании «СберТройка». По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы готовы и дальше делиться опытом и помогать запускать самые современные сервисы по всей стране и делать поездки для местных жителей еще проще и удобнее», — отметил Ликсутов.

По его словам, благодаря данной билетной системе жителям более 25 регионов страны доступна оплата проезда банковскими картами и наличными, а в ряде субъектов — льготными и картой «Тройка».

Самые крупные запуски московской билетной системы в этом году состоялись в Курской области, Архангельске, Костроме и Ростовской области. В Архангельске и Костроме уже более половины городского транспорта подключено к «СберТройке». Кроме того, Архангельск стал первым городом за пределами Москвы, где билетная система заработала на водном транспорте.

В Москве «СберТройка» для оплаты билетов на прогулочные суда была запущена в 2022 году. За сезон летней речной навигации в этом году количество оплаченных по билетной системе поездок составило более 970 тыс., что в 1,4 раза больше, чем годом ранее.

«СберТройка» — совместная IT-компания «Сбера», правительства Москвы и правительства Московской области, созданная в 2020 году. Ее специалисты разрабатывают и внедряют единую билетную систему на базе московской карты «Тройка» в регионах России. Цель — объединить транспортное пространство Москвы и регионов и сделать перемещение по стране удобным и бесшовным.