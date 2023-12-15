В Совфеде отреагировали на решение Орбана наложить вето на помощь Украине
Решение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана наложить вето на выделение дополнительной помощи Украине соответствует его принципиальной позиции по этому вопросу. Об этом председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил в пятницу, 15 декабря.
«Орбан считает, что это вредит развитию экономики и социальной сферы его страны. Тенденции к тому, что другие страны Евросоюза поддержат его позицию, есть. Но пока говорить о каких-то существенных подвижках в этих вопросах рано», — сказал сенатор в разговоре с Lenta.Ru.
15 декабря Венгрия воспользовалась правом вето, отклонив программу финансовой помощи Украине, которая включала в себя предоставление €50 млрд до 2027 года, передает RT.
Ранее, 12 декабря, агентство Bloomberg, ссылаясь на советника венгерского премьер-министра по политическим вопросам Балажа Орбана, сообщило, что Венгрия готова снять вето на масштабное финансирование Киева в обмен на средства, которые ЕС удерживает из-за отступления Будапешта от демократии, сообщается на сайте kp.ru.