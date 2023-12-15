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Набиуллина заявила об отсутствии рисков сохранности золотовалютных резервов РФ

Набиуллина: сохранности золотовалютных резервов РФ ничего не угрожает
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Банк России не видит никаких рисков для сохранности золотовалютных резервов государства, их структура выполняет свои задачи. Об этом в пятницу, 15 декабря, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Ее оценка была озвучена в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка, трансляция которой велась на YouTube-канале регулятора.

«Не видим никаких рисков в сохранности валюты. Еще раз — краткосрочные колебания возможны, но и у нас, несмотря на всё, золотовалютные резервы остаются диверсифицированы, пусть в меньшей степени, на значительную долю золота», — сказала Набиуллина.

Она также отметила, что в последнее время золото подорожало, что учитывают в ЦБ. В то же время новых мер по диверсификации золотовалютных резервов регулятор не рассматривает. Их текущая структура позволяет решать задачи, для которых они создаются, заключила глава Центробанка.

Ценное замечание: золотые резервы РФ превысили $150 млрд
Насколько этот показатель отражает благосостояние страны и экономики

Накануне стало известно, что резервы России в золоте достигли рекордных показателей в $151,9 млрд благодаря росту мировых цен на металл. В физическом выражении золотой запас сократился в ноябре на 16 т и составил 2315 т. Отмечалось, что предыдущий максимум был достигнут в октябре, он составил $148,7 млрд.

Вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова объяснила «Известиям», что основной причиной роста резервов в золоте стала их положительная переоценка. По прогнозу эксперта, в 2024 году рост золотых резервов в РФ продолжится.

17 октября министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что в настоящий момент золотовалютные резервы (ЗВР) РФ хранятся в китайских юанях и в золоте. По его словам, выбирая валюту для хранения активов, нужно исходить из того, с какими странами ведется основная внешнеэкономическая деятельность и в какой валюте происходит товарооборот. Для России основные торговые партнеры — это восточные, юго-восточные и арабские страны.

В конце сентября стало известно, что российские золотые запасы по итогам 2022 года составили 2332 т — это рекорд за 21 год. Данные следуют из статистики Всемирного совета по золоту, которую проанализировали «Известия». Для сравнения, в 2000 году запасы драгметалла у РФ были всего 384 т.

По итогам прошлого года страна заняла пятое месте по объемам золотых резервов после США, Германии, Италии и Франции. По данным Центробанка, на 1 сентября международные резервы РФ составили $581,6 млрд, в том числе монетарное золото — на $144,7 млрд.

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