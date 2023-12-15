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Как работает налоговая в новогодние праздники в 2024 году

Россиянам назвали режим работы налоговой в новогодние праздники
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Перед Новым годом многие организации закрываются или переходят на сокращенный режим работы. Федеральная налоговая служба не исключение. Как будет работать налоговая и какие услуги будут доступны налогоплательщикам в первые дни января 2024 года, рассказывают «Известия».

График работы налоговой в новогодние праздники в 2024 году

Работа Федеральной налоговой службы (ФНС) регулируется согласно производственному календарю, принятому правительством РФ на 2024 год. Таким образом в последние дни уходящего года, которые выпадают на выходные, и в сами новогодние каникулы, с 1 по 8 января 2024 года, налоговики не работают.

Но это вовсе не значит, что в праздники нельзя проводить никакие действия и получить услуги.

В это время можно заняться документами, например, подать налоговые декларации. Эта функция доступна в личном кабинете налогоплательщика при наличии электронной подписи. Однако обратной связи придется ждать до окончания каникул. Через личный кабинет можно оплатить налоги, узнать о задолженностях и пенях.

Также в праздники можно получить консультации по любым вопросам, связанным с налогами. В новогодние каникулы в штатном режиме продолжат работать онлайн-сервисы сайта ФНС России, в частности, «Обратиться в ФНС России». Помимо этого, будет работать контакт-центр. Номер единой линии: 8-800-222-22-22.

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В период до 30 декабря и после 8 января 2024 налоговая вернется к стандартному графику. Первый рабочий день наступит во вторник, 9 января. В этот день сотрудники выйдут на работу в обычное время, в 09:00.

После праздников посетителей в отделениях ФНС обычно много. Поэтому стоит заранее записаться на прием через сервис «Онлайн запись на прием в инспекцию». Услуга предоставляется как физическим, так и юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Какие изменения по налогам произойдут с 1 января 2024 года

В новом году законодательство по налогам существенно изменится. Поправки, в первую очередь, коснутся транспортного и имущественного налогов. Так, с 1 января 2024 года будет расширен перечень недвижимости, по которой налоговую базу определяют как кадастровую стоимость. В этот список теперь войдут многоквартирные и наемные дома.

Помимо этого, со следующего года вырастет размер налога на жилье. Как пояснил заслуженный юрист России Иван Соловьев, повышение налога связано с переоценкой кадастровой стоимости недвижимости, в результате чего цена жилья увеличилась на 20–25%. Юрист рекомендует заблаговременно узнать новую кадастровую стоимость недвижимости, чтобы рассчитать размер налога.

Также изменятся сроки подачи декларации по налогу на имущество организаций. В 2024 году декларацию по налогу необходимо сдавать по новым правилам. Крайний срок отправки — 25 февраля, а не 25 марта, как было раньше.

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Еще одно изменение касается дорогостоящих автомобилей стоимостью от 10 млн рублей. С 1 января при расчете транспортного налога для них будет применяться повышающий коэффициент. В то же время налог перестанут начислять на транспортные средства, которые находятся в розыске. А при изменении места нахождения автомобиля в течение года налог и авансы по нему будут начислять по новому месту — с 1 числа следующего месяца.

С 2024 года также меняется порядок уплаты НДФЛ и подачи уведомлений об исчисленных суммах. Организации и индивидуальные предприниматели теперь должны будут платить налог и подавать уведомления дважды в месяц.

Ранее «Известия» писали, что в Госдуме предложили ввести налог на бездетность.

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