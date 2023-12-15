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Автомобиль сбил трех украинцев на польско-украинской границе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Автомобиль с польскими номерами сбил трех украинских водителей недалеко от пункта пропуска Гребенное – Рава-Русская на польско-украинской границе. Об этом 15 декабря сообщил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.

«14 декабря на польско-украинской границе произошел наезд на трех украинских водителей. На место ДТП сразу отправился украинский консул», — рассказал Николенко изданию «Украинская правда».

Действия польского водителя, как сообщает интернет-издание «Украина.ру», вызвано конфликтом, связанным с возобновлением работы пункта пропуска.

Николенко добавил, что граждане Украины получили незначительные травмы, им сразу была оказана медицинская помощь. После этого они смогли въехать на территорию Украины. Водитель задержан полицией.

По словам дипломата, ситуация находится на контроле украинского консульства. Водитель, совершивший наезд, задержан полицией.

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Ранее, 6 ноября, польские перевозчики заблокировали три КПП на границе с Украиной. Они требовали сокращения количества украинских перевозчиков и введения коммерческих разрешений. Тогда «Укржелдорогам» пришлось перевозить украинские фуры на поездах.

Отношения между Украиной и Польшей обострились после введения эмбарго на поставки украинского зерна. Так, 15 сентября Еврокомиссия сняла ограничения на ввоз четырех видов сельхозпродукции с Украины, действующие с мая. Однако в одностороннем порядке продлить запрет на импорт решили Польша, Словакия и Венгрия. В свою очередь, 18 сентября Украина подала иск в ВТО против этих трех стран.

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