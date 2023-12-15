Оверчук посетил Армению для обсуждения российско-армянского сотрудничества

Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук 15 декабря посетил с рабочим визитом Республику Армения для обсуждения актуальных вопросов российско-армянских отношений в рамках работы Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами.

Кроме того, на повестке были вопросы развития сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и перехода председательства в объединении в 2024 году от России к Армении.

Оверчук был принят премьер-министром республики Николом Пашиняном, с которым он обсудил вышеуказанные темы. Во время беседы Пашинян отметил, что армянское правительство представило проект «Перекресток мира» и готово разблокировать региональную транспортную инфраструктуру на основе принципов суверенитета, юрисдикции, равенства и взаимности.

Далее вместе с вице-премьер-министром республики Мгером Григоряном и чрезвычайным и полномочным послом РФ в Армении Сергеем Копыркиным зампредседателя правительства провел 22-е заседание комиссии.

«Я уверен, что сегодняшние договоренности в следующем году тоже должным образом будут регламентированы, мы достигнем всех целей, которые поставили перед собой. Благодарю за визит, благодарю за работу», — заявил вице-премьер-министр республики Мгер Григорян по итогам заседания.

Стороны подвели годовые итоги двустороннего сотрудничества в области энергетики, транспорта, сельского хозяйства, торгово-экономической и промышленной сферах, здравоохранении, культуре и в других аспектах.

По итогам пленарного заседания сопредседатели МПК подписали соответствующий протокол, а также утвердили план мероприятий экономического сотрудничества между правительствами на 2023–2025 годы.

Согласно проекту «Перекресток мира», Ереван готов восстановить Мегринскую железную дорогу, которая свяжет Азербайджан и Армению через юг страны, а также южные районы Армении с северо-западными областями, юго-западные районы Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой. В перспективе этот шаг позволит соединить Армению и Азербайджан с Турцией и Грузией, а Армению — с Ираном.

В конце ноября Пашинян заявил, что власти Армении считают Россию дружественным государством и намерены сделать всё возможное для выстраивания отношений на основе взаимного уважения.