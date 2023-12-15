В Москве пробки достигли девяти баллов

Пробки на дорогах Москвы оцениваются в 9 баллов. Это следует из информации сервиса «Яндекс Пробки» в пятницу, 15 декабря.

Затруднения в движении отмечаются на Третьем транспортном и Садовом кольцах. Также движение транспорта затруднено на вылетных магистралях, а в ряде районов — на участках внешней и внутренней стороны МКАД.

Ожидается, что загруженность столичных дорог снизится после 20:00, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот день городское хозяйство столицы сообщило, что с начала снегопада в Москве выпало более 50% месячной нормы осадков.

Прирост свежевыпавшего снега в некоторых районах города с вечера 14 декабря составил от 18 до 23 см, пишет «Москва 24».

Отмечается, что сотрудники коммунальных служб следят за состоянием дорог и пешеходных зон проводят необходимые работы в соответствии с погодными условиями. Автомобилистов попросили быть внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе коммунальных служб.

Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве за сутки выпала одна пятая часть месячной нормы осадков. Он также отметил, что в ближнем Подмосковье выпало 33% нормы декабря, а в Центральной России — 81%. К аномальным снегопадам в России привел циклон «Ваня».

Гидрометцентр ранее опубликовал прогноз, согласно которому жителей столичного региона 15 декабря ожидают снежные заносы, сильный снег, местами метель и гололедица, передает RT. Температура воздуха днем будет варьироваться в диапазоне –3…–5 градусов, ночью похолодает до –11.