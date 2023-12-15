Рябков заявил об отсутствии новизны в сигналах США по контролю над вооружениями

Никаких элементов новизны в сигналах США по контролю над ядерными вооружениями нет. Об этом в пятницу, 15 декабря, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью главному редактору журнала «Международная жизнь» Армену Оганесяну.

Дипломат отметил, какого-либо систематического диалога по ограничению и контролю над ядерными вооружениями между США и Россией нет. Он подчеркнул, что такие переговоры «требуют детально отработанной и согласованной между сторонами повестки дня».

«В последнее время они (США. — Ред.) вновь обратились к данной тематике, просигнализировав, что вроде как стоит к ней вернуться. Мы, в свою очередь, давно, еще до этого их обращения, сказали им, что вне общего контекста двусторонних отношений, которые в прямом смысле слова «в руинах» в результате крайне безответственной линии американской стороны, не готовы к возобновлению соответствующих обсуждений», — передает слова Рябкова пресс-служба МИД РФ.

По его словам, это очередная попытка США «играть в одни ворота», а к этому Россия не готова.

31 октября в США выразили готовность вступить в диалог с Россией по разработке системы контроля над вооружениями после 2026 года и управлению ядерными рисками.

Позже, 8 ноября, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что глобальный контроль над вооружениями разрушается.