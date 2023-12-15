АСТ и «Читай-город — Буквоед» остановили распространение книг Акунина и Быкова

Издательство АСТ приостановило распространение книг писателей Бориса Акунина и Дмитрия Быкова (признан в РФ иноагентом) до правовой оценки их политических высказываний, сообщается 14 декабря на официальном сайте издательства.

Генеральный директор АСТ Павел Гришков в сообщении указал, что публичные заявления данных писателей, вызвавшие широкий общественный резонанс, требуют правовой оценки. В связи с этим выпуск и отгрузка их книг не будут возобновлены до прояснения ситуации.

О приостановке продаж работ Акунина и Быкова также заявили в пресс-службе сети магазинов «Читай-город – Буквоед», которая контролируется главой АСТ Олегом Новиковым. Там отметили, что изъятие тиражей с полок займет некоторое время.

«Решение обусловлено недавними высказываниями писателей, которые получили широкую огласку в СМИ. С нашей стороны направлен запрос в издательство и независимым юристам на правовую оценку ситуации», — говорится в сообщении.

Кроме того, аналогичное заявление сделал магазин электронных книг «Литрес». На сайте указывается, что у пользователей, которые приобрели книги данных писателей ранее, они останутся в личном кабинете.

Ранее, 13 декабря, российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) от лица бывшего министра культуры Украины Александра Ткаченко поговорили с Акуниным, который заявил, что готов помочь Киеву. Он подчеркнул, что ощущает «острую опасность, исходящую из Москвы», и эту опасность нужно «разрушать изнутри».

Сам Столяров в разговоре с «Известиями» в этот же день выразил мнение, что Акунин пытается понравиться Украине. По его словам, позиция Акунина предельно ясна: она подразумевает разделение России на несколько кусков. Так, деньги, которые писатель выручает с продажи своих книг, идут на реализацию этих идей.

До этого, 11 декабря, пранкеры опубликовали разговор с Быковым, который сказал, что ему обидно за убийство русских, однако у него нет претензий к киевскому режиму. Он также уточнил, что не имеет претензий к Израилю в конфликте в секторе Газа. Писатель рассказал, что был бы готов принять украинское гражданство, но сейчас находится в процессе получения американского.