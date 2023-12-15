Путин отметил мужество и высокий профессионализм медиков в зоне СВО

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В КНР заявили об активном развитии энергетического сотрудничества с РФ
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Туск заявил о разморозке ЕС €5 млрд для Польши до конца года
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В Германии назвали поездку Зеленского в США провалом
Политика
Путин заявил о попытках противника дотянуться до объектов ж/д сетей РФ
Политика
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Замдиректора брянской гимназии изменили меру пресечения
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Политика
Путин заявил о десятилетии больших строек в России
Экономика
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Экономика
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