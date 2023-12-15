Сводка спецоперации на Украине за неделю

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий за неделю с 9 по 15 декабря можно в материале «Известий».

В Минобороны России сообщили, что за неделю ВС РФ улучшили положение по переднему краю на купянском направлении и отразили 27 атак противника. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 113-й бригады теробороны, 57-й мотопехотной, 14-й, 21-й, 41-й, 43-й, 60-й и 115-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника за неделю составили свыше 425 военнослужащих, пять танков, в том числе один Leopard, 11 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

На краснолиманском направлении российские силы отразили 11 атак штурмовых групп ВСУ. Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы 24-й, 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, а также 1-й, 5-й и 31-й бригад нацгвардии Украины. Общие потери противника за неделю составили до 1100 человек, четыре танка, три боевые бронированные машины, 17 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

На донецком направлении подразделения ВС РФ за прошедшую неделю при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили на отдельных участках положение по переднему краю, а также отразили 49 атак противника. Нанесено огневое поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника за неделю на данном направлении составили более 1580 бойцов убитыми и ранеными, два танка, 16 боевых бронированных машин, 13 автомобилей и 31 орудие полевой артиллерии.

На южнодонецком направлении ВС РФ отразили две атаки противника. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесли огневое поражение подразделениям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны. Потери Киева составили свыше 600 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии.

На запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону, в ходе которой отразили восемь атак противника. Потери Украины на этом направлении составили до 335 военнослужащих убитыми и ранеными, 19 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

На херсонском направлении пресечены все попытки высадки диверсионных групп противника на островах и левом берегу Днепра. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 35-й, 36-й и 37-й бригад морской пехоты, а также 124-й бригады теробороны. В результате упреждающих действий российских войск ВСУ потеряли до 290 человек, 18 автомобилей, 17 лодок, девять орудий полевой артиллерии.

За неделю перехвачены: тактическая ракета «Точка-У», две зенитных управляемых ракеты С-200, 17 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также 119 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели были захвачены и добровольно сдались в плен 82 украинских военнослужащих, из них только за прошедшие сутки 25 человек. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 550 самолетов, 258 вертолетов, 9696 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 078 танков и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7338 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16336 единиц специальной военной автомобильной техники.