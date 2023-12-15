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МО РФ заявило о сдаче в плен более 80 военнослужащих ВСУ за неделю

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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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В течение прошедшей недели в плен сдались 82 украинских военнослужащих. Об этом 15 декабря сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«В течение недели были захвачены и добровольно сдались в плен 82 украинских военнослужащих, из них только за прошедшие сутки 25 человек», — говорится в сообщении.

Также, по данным ведомства, были уничтожены тактическая ракета «Точка-У», две зенитные ракеты С-200, 17 реактивных снарядов залпового огня HIMARS, 119 украинских беспилотных летательных аппаратов и вертолет Ми-8.

«Средствами противовоздушной обороны сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области», — рассказали в министерстве.

В Минобороны подчеркнули, что с начала специальной военной операции были уничтожены 550 самолетов, 258 вертолетов, почти 10 тыс. беспилотников, более 14 тыс. танков и других бронированных машин, более 7 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов и более 16 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.

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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 14 декабря опубликовал видео с пленными Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он рассказал, что среди украинских бойцов нарастает недовольство планами президента Зеленского воевать до последнего украинца. Пленные заявили, что терпение военнослужащих Украины на исходе и они «готовы повернуть оружие на Киев».

Ранее, 14 декабря, пленный ВСУ рассказал о падении доверия к правительству Украины. Он заявил, что «никто ничего не хочет делать», а также он слышал о случаях мародерства, например, в Запорожье.

Ранее в этот день еще один пленный солдат ВСУ Иван Матвиенко рассказал, что во время контрнаступления подразделение, которое пошло на штурм рядом с населенным пунктом Работино в Запорожской области, за сутки потеряло погибшими 43 из 48 военнослужащих. По его словам, подготовка бойцов к штурму заняла всего один месяц, после чего их бросили в бой без разведки.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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