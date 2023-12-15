Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин попросил кабмин сохранить 20% первого взноса ипотеки для семей с детьми
Армия
ВС РФ нанесли 40 ударов по аэродромам и арсеналам ВСУ за неделю
Мир
Гаврилов оценил заявление о готовности РФ ответить на использование ВСУ баз НАТО
Общество
Спикер ГД возложил на КПРФ ответственность за ситуацию с яйцами
Мир
В КНР заявили об активном развитии энергетического сотрудничества с РФ
Мир
Туск заявил о разморозке ЕС €5 млрд для Польши до конца года
Мир
В Германии назвали поездку Зеленского в США провалом
Мир
В Британии могут запретить детям до 16 лет пользоваться соцсетями
Политика
Рябков назвал Украину для США средством подавления возвышения РФ
Общество
Замдиректора брянской гимназии изменили меру пресечения
Политика
В СФ указали на негативное влияние антироссийской политики ЕС на жителей Европы
Политика
Путин заявил о десятилетии больших строек в России
Экономика
Набиуллина заявила о вреде экономике в случае отказа от повышения ставки
Мир
Внезапная проверка сил ПВО началась в Белоруссии
Общество
С начала снегопада в Москве выпало более 50% месячной нормы осадков
Сюжет:

ЕС согласовал 12-й пакет санкций против РФ, когда канцлер Австрии вышел из зала

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Европейский союз (ЕС) согласовал 12-й пакет санкций против России в то время, когда задерживающий принятие решения по новым ограничениям канцлер Австрии Карл Нехаммер отсутствовал в зале голосования. Об этом Politico 14 декабря рассказали три европейских чиновника.

Собеседники издания назвали данный случай совпадением. Они сказали, что Нехаммер вышел из зала для того, чтобы обсудить вопрос вступления Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен.

«Его отсутствие было ироничным, учитывая, что ранее в этот же день [премьер-министр Венгрии] Виктор Орбан покинул зал лидеров [ЕС], когда они решили начать переговоры о вступлении Украины», — говорится в публикации.

При этом отмечается, что до сих пор не ясно, когда достигнутые договоренности смогут включить в согласованный всеми членами объединения документ.

Кризис не удался: Запад признал восстановление экономики РФ вопреки санкциям
Почему ВВП страны растет быстрее, чем в США и Еврозоне

Ранее в этот день Reuters сообщало, что Австрия блокирует новый пакет санкций ЕС против России, требуя отмены Киевом украинских санкций против Райффайзенбанка. Источник агентства указал, что министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг открыто критиковал украинский список санкций против России и называл его «произвольным» на встрече европейских министров в Киеве.

Тогда же ЕС по ошибке поприветствовал принятие 12-го пакета санкций в итоговой декларации саммита содружества, которые проходит в Брюсселе. Предположительно, к такой ошибке в документе могло привести изначальное намерение членов Евросоюза утвердить очередные санкции, поскольку декларации саммитов составляются заранее.

Евросоюз сейчас завершает работу над очередным пакетом санкций против РФ. Ранее, 12 декабря? стало известно, что постпреды стран Евросоюза в очередной раз не смогли согласовать его. Сообщалось, что разногласия были из-за Австрии, так как Вена хочет провести тщательную проверку пакета перед его принятием.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 15 ноября назвала 12-й пакет санкций агрессивной деятельностью со стороны Запада и нарушением норм международного права, отметив, что рестрикции не останутся без ответа.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале проведения которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023