ЕС согласовал 12-й пакет санкций против РФ, когда канцлер Австрии вышел из зала

Европейский союз (ЕС) согласовал 12-й пакет санкций против России в то время, когда задерживающий принятие решения по новым ограничениям канцлер Австрии Карл Нехаммер отсутствовал в зале голосования. Об этом Politico 14 декабря рассказали три европейских чиновника.

Собеседники издания назвали данный случай совпадением. Они сказали, что Нехаммер вышел из зала для того, чтобы обсудить вопрос вступления Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону с председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен.

«Его отсутствие было ироничным, учитывая, что ранее в этот же день [премьер-министр Венгрии] Виктор Орбан покинул зал лидеров [ЕС], когда они решили начать переговоры о вступлении Украины», — говорится в публикации.

При этом отмечается, что до сих пор не ясно, когда достигнутые договоренности смогут включить в согласованный всеми членами объединения документ.

Ранее в этот день Reuters сообщало, что Австрия блокирует новый пакет санкций ЕС против России, требуя отмены Киевом украинских санкций против Райффайзенбанка. Источник агентства указал, что министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг открыто критиковал украинский список санкций против России и называл его «произвольным» на встрече европейских министров в Киеве.

Тогда же ЕС по ошибке поприветствовал принятие 12-го пакета санкций в итоговой декларации саммита содружества, которые проходит в Брюсселе. Предположительно, к такой ошибке в документе могло привести изначальное намерение членов Евросоюза утвердить очередные санкции, поскольку декларации саммитов составляются заранее.

Евросоюз сейчас завершает работу над очередным пакетом санкций против РФ. Ранее, 12 декабря? стало известно, что постпреды стран Евросоюза в очередной раз не смогли согласовать его. Сообщалось, что разногласия были из-за Австрии, так как Вена хочет провести тщательную проверку пакета перед его принятием.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 15 ноября назвала 12-й пакет санкций агрессивной деятельностью со стороны Запада и нарушением норм международного права, отметив, что рестрикции не останутся без ответа.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале проведения которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.