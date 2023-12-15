С начала снегопада в Москве выпало более 50% месячной нормы осадков
С начала снегопада в Москве выпало более 50% месячной нормы осадков. Об этом 15 декабря сообщило городское хозяйство столицы.
«Прирост свежевыпавшего снега в отдельных районах города с вечера 14 декабря составил от 18 до 23 см», — говорится в сообщении комплекса городского хозяйства столицы в Telegram-канале.
Отмечается, что сотрудники коммунальных служб следят за состоянием дорог и пешеходных зон проводят необходимые работы в соответствии с погодными условиями. Автомобилистов попросили быть внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе коммунальных служб.
Уточняется, что места, где чистят снег, огорожены лентами и специальными заграждениями.
«Просим пешеходов быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения», — говорится в сообщении.
Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве за сутки выпала одна пятая часть месячной нормы осадков. Он также отметил, что в ближнем Подмосковье выпало 33% нормы декабря, а в Центральной России — 81%. К аномальным снегопадам в России привел циклон «Ваня».
Гидрометцентр ранее опубликовал прогноз, согласно которому жителей столичного региона 15 декабря ожидают снежные заносы, сильный снег, местами метель и гололедица. Температура воздуха днем будет варьироваться в диапазоне –5…–3 градуса, ночью похолодает до –11.