Почти 70% рязанцев назвали ситуацию с уборкой дворов от снега адом
Жители Рязани жалуются на ситуацию, которая сложилась во время снегопада во дворах жилых домов. 67% участников опроса, проведенного 62INFO.ru, сошлись во мнении, что это «самый ад».
На втором месте в списке комментариев к работе коммунальных служб находится вариант «делают, что могут» (18%). Еще 15% участников опроса считают, что «в центре хорошо, а в микрорайонах хуже». В комментариях жители обращают внимание на то, что передвигаться по тротуарам из-за снега очень сложно.
Накануне циклон «Ваня» обрушился на Рязанскую область.
Мэрия утверждает, что в ночь на 15 декабря коммунальные службы вывезли 4347 куб. м из центра города и главных улиц Рязани.
Днем работы продолжатся на второстепенных улицах в Октябрьском районе. На подметание проезжей части выйдут 20 комбинированных дорожных машин, уточняет РИА «7 новостей» со ссылкой на городскую администрацию.