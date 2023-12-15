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Рябков назвал Украину для США средством подавления возвышения РФ

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Украина для США выступает лишь «средством подавления международного возвышения России». Об этом в пятницу, 15 декабря, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью главному редактору журнала «Международная жизнь» Армену Оганесяну.

Дипломат обратил внимание, что для изменения «нынешнего, крайне враждебного курса» США и их сателлитов по отношению к России нужны не политологические «посиделки», а осознание кругами, которые формируют политику в «большом Вашингтоне», того факта, что антироссийская линия обречена на провал.

«Изначально была совершена громадная стратегическая ошибка, когда они взяли курс на нанесение России поражения, на ведение гибридной войны «до последнего украинца», как это принято говорить теперь уже и на Западе», — передает слова Рябкова пресс-служба МИД РФ.

Он объяснил, что для американцев ни до специальной военной операции (СВО), ни после ее начала Украина не представляла какую-либо самостоятельную ценность.

«СВО стала предлогом для того, чтобы безоглядную и всеохватывающую санкционную, пропагандистскую, политическую, а теперь и открытую войну в ее гибридных формах развернуть с таким размахом, как это до сих пор врагами России не практиковалось. Не было бы Украины, придумали бы что-нибудь еще», — сказал замминистра.

По его мнению, все последние годы дело шло к такому острейшему столкновению, которое носит цивилизационный масштаб.

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Ранее, 9 декабря, военный эксперт Виктор Литовкин указал, что американская стратегия на Украине провалилась, но тем не менее конфликтовать с Россией США не прекратят, потому что для «них это экзистенциальная задача — ослабить и разорить РФ».

До этого, 22 ноября, издание Responsible Statecraft сообщило, что Вашингтон использует Киев, чтобы ослабить российские позиции в Черном море. Согласно словам представителя американского Госдепа Джеймса О'Брайена, США отдают себе отчет в особой региональной значимости Черного моря, где располагаются страны — члены НАТО. Как отмечает О'Брайен, Вашингтон стремился изо всех сил ослабить Москву с момента начала спецоперации.

Западные страны во главе с США усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.

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