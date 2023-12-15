Туск заявил о разморозке ЕС €5 млрд для Польши до конца года
Европейский союз (ЕС) разморозит €5 млрд, предназначенных для Польши. Об этом 15 декабря заявил премьер-министр страны Дональд Туск.
«До конца года получим €5 млрд. Это не подарок. Это серьезные деньги, предназначенные на нашу энергетическую суверенность. Мы постараемся очень быстро и умно потратить», — сказал он по итогам переговоров с председателем Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен.
Средства будут выделены из фонда восстановления после пандемии коронавируса. Они были заблокированы из-за претензий к соблюдению европейских норм верховенства права. Сейм Польши принял необходимые изменения в закон о верховном суде для разморозки средств.
До этого, 13 декабря, Еврокомиссия согласилась перечислить Венгрии €10 млрд из бюджета Евросоюза. Средства выделят из фонда для развития депрессивных территорий ЕС, они были заблокированы из-за требований Брюсселя по верховенству права и борьбе с коррупцией.
Днем ранее Bloomberg со ссылкой на советника премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балажа Орбана сообщило, что Будапешт готов снять вето на финансирование Киева в обмен на средства, которые ЕС удерживает из-за отступления республики от демократии.