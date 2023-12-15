Внезапная проверка сил ПВО началась в Белоруссии
В Белоруссии началась внезапная проверка средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявили в пятницу, 15 декабря, в Telegram-канале минобороны республики.
«В соединениях и воинских частях ВВС и войск ПВО началась внезапная проверка дежурных сил по противовоздушной обороне по плану командующего ВВС и войсками ПВО», — цитирует сообщение RT.
В военном ведомстве отметили, что к выполнению боевых задач отправились подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск, передает НСН.
В проверке сил ПВО задействованы зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300, С-400, а также маловысотные радиолокационные комплексы «Роса-РБ», сообщает телеканал «360».
Ранее, 26 ноября, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что единая система противовоздушной обороны (ПВО) стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) фактически создана.
Он отметил, что есть двусторонние соглашения с каждым из государств. Систему оформят документально, если потребуется.
Шойгу уточнил, что единые системы ПВО есть с Арменией, с Казахстаном, с Киргизией, с Таджикистаном и с Белоруссией.
По его словам, система оснащена и работает, а также проводятся учения для поддержания ее в боевом состоянии.
23 ноября Шойгу назвал высокой степень готовности союзных сил России и Белоруссии, сообщает телеканал «Звезда». Он добавил, что периодически проводятся совместные учения на разных полигонах в странах-членах ОДКБ.
Ранее, 22 ноября, президент РФ Владимир Путин заявил о большой работе по формированию единой системы ПВО стран ОДКБ. По его словам, он обсуждал вопросы обеспечения общей безопасности с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном во время его визита в Москву, в том числе формирование общей системы ПВО стран ОДКБ. Также российский лидер отметил, что поднял эту тему в преддверии встречи в Минске в рамках ОДКБ.
До этого, 19 декабря 2022 года, Путин сказал, что обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко формирование единого оборонного пространства, а также сотрудничество в рамках ОДКБ.
Организация Договора о коллективной безопасности — военно-политический союз, созданный государствами СНГ для стабилизации обстановки в странах-партнерах в случае ЧП. В ОДКБ состоят шесть государств: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения и Таджикистан. До 1999 года в договоре также участвовали Грузия, Узбекистан и Азербайджан, однако они не продлили партнерство.