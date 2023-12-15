Спикер ГД возложил на КПРФ ответственность за ситуацию с яйцами
Фракция КПРФ в Госдуме несет ответственность за стоимость яиц, так как ключевой комитет возглавляет депутат от КПРФ. Об этом 15 декабря заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Здесь ответственность фракции КПРФ за стоимость яиц, потому что комитет ключевой возглавляется председателем от фракции КПРФ», — сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Главой комитета Госдумы по аграрным вопросам является депутат от КПРФ Владимир Кашин.
Также он рассказал, что три профильных комитета будут отвечать за вопросы потребительского рынка и цен. Комитет по вопросам торговли возглавляет Владимир Гутенев, комитет по вопросам экономической политики — Максим Топилин, а комитет, отвечающий за производство, — Владимир Кашин.
«У вас с яйцами все нормально, значит, и у людей должно быть. Поэтому, если кому-то что-то жмет, решение будем принимать», — закончил Володин.
До этого, 14 декабря, в Минсельхозе заявили о работе над вопросом о повышении стоимости на куриное яйцо. В министерстве сообщили, что занимаются переводом производителей на долгосрочные контракты и планируют обнулить пошлины на импорт продукта.
Ранее в тот же день в ходе «Итогов года» президент России Владимир Путин указал, что цены на куриное яйцо выросли из-за того, что спрос увеличился, а производство — нет. Глава государства добавил, что ситуация с ценами на куриное яйцо будет улучшаться.
Вопрос о росте цен на куриные яйца на «Итогах года» задала пенсионерка из Краснодарского края. Она сказала, что надеется только на «любимого президента», ведь цены на яйца, по ее мнению, не могут достигать 220–240 рублей.