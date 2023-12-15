Директора аварийного спортзала в Крыму опросили после обращения детей к Путину

Следственный комитет (СК) России опросил директора спортивного зала в поселке Солнечная Долина в Крыму Богдана Гапона практически сразу после того, как дети 14 декабря в ходе «Итогов года с Владимиром Путиным» пожаловались президенту на состояние зала. Об этом 15 декабря «Известиям» сообщили в пресс-службе СКР по Республике Крым.

Обращение школьников к главе государства попало в прямой эфир. Они рассказали, что в здании нет отопления, протекает крыша, прогнили полы, а стены покрылись плесенью. В пятницу, 15 декабря, некоторые СМИ сообщили, что директор аварийного зала был вызван на «допрос» спустя всего три часа с момента обращения.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, все причастные к работе спортзала, а также присутствующие на видеообращении к президенту, опрашиваются в рамках проверки на предмет халатности уполномоченных должностных лиц (ч. 1 ст. 293 УК РФ). В СК уточнили, что это именно опрос, а не допрос. Он является стандартной процедурой для подобного рода проверки и проводится по регламенту, пояснили там.

Кроме того, в настоящее время специалисты проводят штатные процедуры на месте.

О том, что СУ СКР по Республике Крым организовало проверку по факту долгого отсутствия ремонта в спортзале, стало известно накануне, 14 декабря.

В этот же день корреспондент «Известий» Николай Аксенов посетил спортивную школу, на которую главе государства поступила жалоба с полуострова. На кадрах видно, что в спортзале почти все стекла выбиты, под ногами валяются строительный мусор и бытовые отходы. Здание, по словам местных жителей, было построено еще в 1970-е годы и с 1980-х не видело капитального ремонта.

Сам Гапон рассказал журналисту, что родители местных детей мечтают о восстановлении зала. По его словам, помещение там очень хорошее, однако оно требует больших финансовых вложений.

Глава Крыма Сергей Аксенов 14 декабря также сообщил в своем Telegram-канале, что указанный спортзал был передан в муниципальную собственность по инициативе местных властей. По его словам, разработать проектную документацию планировалось в следующем году.