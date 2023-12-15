Иммунолог предупредила о вероятности летального исхода из-за кори

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева предупредила, что корь в тяжелой форме может приводить к летальному исходу.

В беседе с телеканалом «Звезда» в пятницу, 15 декабря, специалист отметила, что корь является острой вирусной инфекцией и тяжелым заболеванием, которое передается воздушно-капельным путем. По ее словам, если 100 человек будут контактировать с заболевшим, 95–96 из них будут инфицированы.

Профилактикой этого заболевания является вакцинация. Специфического лечения нет, потому что всё зависит от симптомов. Среди них — высокая температура, кашель, насморк, а с пятого дня появляется характерная сыпь.

Скорпилева предупредила, что тяжелые формы кори могут привести к летальному исходу, а непривитые взрослые умирают чаще, чем дети.

К тяжелым формам врач отнесла коревую пневмонию, гигантоклеточную пневмонию, коревой панэнцефалит, который настолько опасен, что может привести к летальному исходу.

Как отмечает сайт kp.ru, обычно вакцинация от кори проводится дважды в детском возрасте, однако иммунизации иногда может не хватать на всю жизнь. По словам иммунолога Николая Крючкова, из-за частого соприкосновения с болезнью иногда повторная прививка может понадобиться врачам, а также туристам, которые посещают много разных стран.

7 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России эпидситуация по кори и коклюшу стабилизируется, рисков массового распространения инфекций в настоящий момент нет. Попова отметила, что сейчас нет необходимости в принятии каких-либо жестких мер в стране или в отдельных регионах из-за распространения коклюша и кори, сообщает НСН.

В ноябре врач доказательной медицины Олег Абакумов назвал симптомы кори. По его словам, высокая температура, светобоязнь, боль в горле, кашель и неровные белые пятна на щеках являются первыми симптомами кори.

Абакумов предупредил, что данное заболевание особенно опасно для детей и беременных женщин.