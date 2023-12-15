В Тверской области обрушился купол физкультурно-оздоровительного комплекса
В городе Нелидове Тверской области обрушился купол физкультурно-оздоровительного комплекса. Об этом 15 декабря сообщила пресс-служба правительства Тверской области.
Здание обрушилось под тяжестью снега. Пострадал один человек, ему была оказана медицинская помощь.
Губернатор области Игорь Руденя поручил обследовать состояние объекта и определить возможность его восстановления. Он также потребовал усилить контроль за очисткой от снега крыш социально-значимых учреждений.
Ранее в этот день крыша производственного здания обрушилась под тяжестью снега в Тульской области. Площадь обрушения составила 8 тыс. кв. м. В результате ЧП пострадавших и погибших нет.