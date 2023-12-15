Почти 4 тыс. жителей Псковской области остаются без света из-за шторма
По данным на утро 15 декабря, в Псковской области без электроснабжения остаются около 3,5 тыс. человек. Причина — аварии из-за неблагоприятных погодных условий, вызванных штормом «Ваня».
Как пишет Псковская лента новостей со ссылкой на Минэнерго РФ, минувшей ночью в нескольких российских регионах ухудшилась погодная обстановка, что привело к новым нарушениям электроснабжения.
Больше всего отключений в Псковской области зафиксировано в Пустошкинском, Печорском и Невельском районах.
В Великих Луках активно продолжаются работы по уборке снега. В городской администрации Псковскому агентству информации рассказали, что специалисты очищают от снега тротуары, а затем проводят антигололедную обработку особо опасных участков, к которым относятся мосты, путепроводы, спуски и подъемы.
За сутки энергетики сумели восстановить 2,3 тыс. км ЛЭП в Псковской области после снегопада.