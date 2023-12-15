Politico: Шольц попросил Орбана попить кофе, пока обсуждается путь Украины в ЕС

Канцлер ФРГ Олаф Шольц предложил венгерскому премьеру Виктору Орбану выйти и выпить кофе, когда обсуждение старта переговоров о членстве Украины в Евросоюзе (ЕС) в ходе саммита объединения зашло в тупик. Об этом 15 декабря сообщило Politico со ссылкой на знакомых с ситуацией чиновников.

«Если Орбан действительно не желает соглашаться на начало переговоров о расширении с Киевом, ему следует подумать о том, чтобы ненадолго покинуть зал», — предложил канцлер Олаф Шольц. Он адресовал эту рекомендацию венгерскому лидеру перед своими коллегами из ЕС», — говорится в публикации.

Отмечается, что непростые дискуссии длились три часа. После беседы двух лидеров в кулуарах Орбан покинул зал. Один из чиновников отметил, что канцлер использовал «старый трюк», который он уже применял во времена своего пребывания в «Молодых социалистах» — молодежной организации при Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Идея Шольца позволила 26 оставшимся лидерам объединения одобрить начало переговоров с Украиной, поскольку правила ЕС позволяют проголосовать при отсутствии представителя одной из стран, отмечает издание.

Ситуацию прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что голосование по вопросу членства Украины без присутствия Орбана — «уникальная практика». Он также указал, что Венгрия — суверенная страна и твердо отстаивает свои интересы.

Доктор публичного права, приглашенный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Карин Беше-Головко 15 декабря также оценила поведение Орбана на саммите. Она подчеркнула, что, если бы Венгрия действительно хотела заблокировать это решение, премьер-министр не покинул бы комнату во время голосования. Также это поднимает вопрос легитимности принятого решения, указала она.

14–15 декабря в Брюсселе проходит саммит ЕС. На нем европейские лидеры решили одобрить начало переговоров с Украиной и Молдавией об их вступлении в союз.

Венгерский премьер заявил, что у Будапешта много возможностей воспрепятствовать вступлению Украины в ЕС. По его словам, окончательное слово по данному вопросу должны сказать 27 парламентов, в том числе и венгерский.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.