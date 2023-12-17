В стенах выступают: Бурятская опера в Большом, Спиваков — в Доме ученых

В Театре имени Вахтангова состоялась церемония вручения зрительской премии «Звезда театрала» – 2023. Фестиваль «Формула гармонии», посвященный юбилейным датам Курчатовского института, завершился в столичном Доме ученых имени Александрова. В Новом театре презентовали литературно-художественное издание «Стена и слово. Русский монастырь на границе с небом». Благотворительный фонд поддержки деятелей искусства «Артист» отметил свое 15-летие вручением премии «Признание». Нижегородский фестиваль «Голос флейты» собрал музыкантов из Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова и Казани. В столице прошли гастроли Бурятского театра оперы и балета, показавшего оперу «Великая дружба» и балет «Земля веры — Баргуджин тукум». «Известия» выбрали самое интересное в мире культуры.

Круг общения

В Театре имени Вахтангова состоялась церемония вручения зрительской премии «Звезда театрала» – 2023. Лучшим спектаклем сезона назвали «Зойкину квартиру» в Театре имени Пушкина, набравшую абсолютное большинство голосов. Имена лауреатов в почетной номинации «Легенда сцены» были известны заранее: награды удостоились Ольга Яковлева, Василий Бочкарев и Людмила Максакова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Василий Бочкарев на церемонии вручения премии «Звезда театрала» – 2023

«Хочу пожелать всем легендам, только чтобы это были живые легенды, — подчеркнул, получая награду, народный артист России Василий Бочкарев. — Конечно, хочется сказать большое спасибо судьбе своей. Артиста формирует в первую очередь круг его общения. Если ты наблюдаешь за тем, что происходит вокруг тебя, не занимаешься только самим собой, то идет подпитка. Потому что каждый раз вы, зрители, другие, вы несете время. Иногда вы принимаете, иногда вы отвергаете, иногда смеетесь, иногда плачете. Это так здорово! Живой театр есть тогда, когда есть ваша непосредственная реакция — реакция сердца».

В начале было…

В Новом театре состоялась презентация литературно-художественного издания «Стена и слово. Русский монастырь на границе с небом».

Более чем из 500 действующих монастырей, расположенных в разных регионах России, создатели — режиссер, автор текстов Эдуард Бояков и фотохудожник Михаил Розанов — выбрали десять. Каждому монастырю отведена отдельная глава, имеющая строгую композицию: название, отражающее миссию монастыря, историко-литературное эссе и 11 черно-белых фото, на которых запечатлены монастырские комплексы в единстве с природным ландшафтом.

Фото: пресс-служба Нового театра

«Это наше с Михаилом Розановым личное путешествие вглубь русского православия, — подчеркнул Эдуард Бояков. — Мы пытались дать внятный артикулированный взгляд на феномен русского монастыря».

Худрук Нового театра надеется, что выход книги станет стартом для развития проекта: обсуждается возможность экспозиции в Третьяковской галерее на Крымском Валу, а также планируется цикл лекций о русских монастырях в Новом театре в 2024 году.

Без шума и сумбура

В столице с успехом прошли гастроли Бурятского театра оперы и балета. Московские зрители увидели оперу «Великая дружба» и балет «Земля веры — Баргуджин тукум». Спектакли показали в рамках фестиваля «Видеть музыку».

Особый интерес вызвала «Великая дружба» Вано Мурадели, чья премьера в 1947 году состоялась в Большом театре и которая через несколько месяцев была снята из репертуара «за сумбур и формализм».

Фото: пресс-служба Большого театра Сцена из спектакля «Великая дружба»

По мнению доктора искусствоведения, обозревателя «Известий» Светланы Наборщиковой, обвинения были несправедливы.

— Нет ни сумбура, ни шума, ни угнетения. Это не песенная опера, опиравшаяся на интонации и формы, типичные для советской массовой песни, — голоса в ней скорее вплетаются в насыщенную оркестровую ткань. Но Мурадели в этом сочинении, бесспорно, мелодист, знаток вокала и мастер симфонической драматургии.

Эксперт считает, что Бурятская опера стала очень удачным местом для возрождения «Великой дружбы». Театр почти ровесник оперы, а идеей единства и преемственности в его убранстве вдохновлено практически всё — от скульптурных изображений до росписи плафонов: бурятское переплетается с русским, буддистские и шаманские символы — с христианскими и советскими.

Уникальное явление

Фестиваль «Формула гармонии» завершился в столичном Доме ученых имени Александрова (АНО «Курчатовский центр культуры»). Форум был посвящен двум юбилеям Курчатовского института. В день закрытия за дирижерский пульт встал художественный руководитель фестиваля и камерного оркестра «Виртуозы Москвы» Владимир Спиваков.

В свое время на площадке Дома ученых выступали Булат Окуджава, Майя Плисецкая, Владимир Высоцкий, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Владимир Спиваков

— Это место, в котором происходило уникальное явление, получившее название «оттепель». После войны, когда наша страна вышла победителем и проявила огромные успехи в ядерных делах, в космосе, наши закрытые, секретные ученые-физики вышли наружу. И вот это «наружу» было Курчатовским институтом, — рассказал «Известиям» член-корреспондент РАН, президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. — Сюда потянулась творческая интеллигенция. Это была главная площадка в Москве в 1950-х годах, где происходило слияние великих физиков с великими творцами. Проще перечислить тех, кого здесь не было, чем тех, кто здесь был.

От барокко до современности

V фестиваль «Голос флейты», состоявшийся в Нижегородской филармонии им. М. Ростроповича, собрал музыкантов из Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова и Казани.

Артисты представили музыку для флейты разных эпох и стилей — от барокко до современности. Флейта звучала соло, в сопровождении фортепиано, в ансамбле с другими инструментами (скрипка, виолончель, клавесин, арфа) и с симфоническим оркестром под управлением заслуженного деятеля искусств Республики Карелия Владимира Стачинского.

Фото: соцсети

«География фестиваля расширяется с каждым годом, — отметили в пресс-службе фестиваля. — В его творческую орбиту входят всё новые участники из различных регионов нашей необъятной России, готовые поделиться своим мастерством как в концертных программах, так и на мастер-классах».

Впервые в Нижнем Новгороде были сыграны концерты для флейты ведущего итальянского мастера эпохи барокко Бальдассаре Галуппи, «французского Моцарта» Франсуа Девьена, композиторов-современников Александра Чайковского и Дениса Хорова. Нижегородские слушатели познакомились с современными Концертом для флейты и арфы Эдуарда Кипрского и Concerto grosso для флейты, скрипки, клавира и двух оркестров Михаила Крутика.

Всеобщее признание

Благотворительный фонд поддержки деятелей искусства «Артист» отметил 15-летие вручением премии «Признание». Ежегодно ею награждаются артисты, работники театра и кино из разных регионов России за их многолетний и выдающийся вклад в развитие культуры нашей страны. Церемония прошла на сцене Российского академического молодежного театра.

Фото: пресс-служба фонда «Артист»

«Нам удалось сохранить все действующие программные направления — от продуктовой корзины до социализации наших ветеранов, — отметил соучредитель фонда народный артист России Евгений Миронов. — Мне кажется, мы правильно сделали, что решили отметить юбилей вручением премии «Признание», потому что это прежде всего праздник наших старших коллег. Среди них не только известные люди, но и те, кто незаметно долгие годы очень профессионально делал свою работу, те, без кого не было бы ни фильмов, ни спектаклей, ни концертов. И мы хотим, чтобы в день юбилея они вошли в луч всеобщего признания и почитания».

В этом году премии «Признание» удостоены 20 лауреатов, в том числе актриса Ирина Кострова, драматург Александр Гельман, актер Станислав Любшин, художник Борис Мессерер, танцовщик Владимир Васильев.