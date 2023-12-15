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США прекратили переговоры с Киевом по поставкам вертолетов AH-1Z Viper

Times: США остановили переговоры по поставке ВСУ снятых с вооружения AH-1Z Viper
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Фото: commons.wikimedia.org
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Украина на протяжении нескольких месяцев просила у США поставить снятые с вооружения в американской армии вертолеты AH-1Z Viper, однако переговоры остановились. Об этом 14 декабря пишет газета The Times, ссылаясь на полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) из 12-й армейской авиационной бригады Дмитрия Кулькевича.

По словам украинского военного, переговоры застопорились в связи с трудностями обсуждения нового финансирования для Украины в конгрессе.

«Мы попросили о них три месяца назад... Мы не просим о [вертолетах] Apache, потому что чем сложнее системы летательного аппарата, тем больше времени необходимо для переобучения», — цитирует газета Кулькевича.

Газета добавила, что сейчас украинские летчики имеют в своем распоряжении вертолеты, собранные еще в 1960–1970-х годах. Вылеты на них зачастую приходится отменять в связи с недостаточным количеством ракет или техническими неисправностями.

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Ранее, 14 декабря, бывший американский разведчик Скотт Риттер отметил, что просьбы со стороны минобороны Украины к США о поставках новейшего оружия говорят о панике президента страны Владимира Зеленского. Он отметил, что Киев никогда не увидит истребители F/A-18 Hornet и вертолеты Apache, также как и системы противовоздушной обороны (ПВО) THAAD.

До этого, 12 декабря, завершился второй день визита украинского лидера в США. Эксперты отметили, что Зеленский своей поездкой хотел доказать, что «сделал всё возможное для обеспечения военной помощи».

6 декабря американские власти заявили, что Украина потерпит поражение в конфликте с Россией без дополнительной помощи со стороны США. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что существует большой риск того, что Украина может проиграть.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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