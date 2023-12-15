Премьер Бельгии заявил о согласовании помощи Украине в течение недель

Согласование помощи Европейского союза (ЕС) Украине может занять несколько недель. Об этом 15 декабря заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.

«Для согласования финансовой помощи нам потребуются еще недели, нужно решить еще несколько вопросов. Думаю, это удастся сделать в начале бельгийского председательства в Совете ЕС», — сказал он перед началом второго дня саммита ЕС в Брюсселе.

Де Кроо отметил, что Бельгия уже видит параметры будущего соглашения между странами ЕС, однако накануне договориться о выделении средств не удалось.

«По вступлению Украины мы сказали очень четко: вы будете членами Евросоюза в какой-то момент времени, если все реформы будут проведены. Что касается финансовой помощи, она идет, и она будет продолжаться», — добавил премьер.

14 декабря Венгрия воспользовалась правом вето, отклонив программу финансовой помощи Украине, которая включала в себя предоставление €50 млрд до 2027 года.

Ранее, 12 декабря, агентство Bloomberg, ссылаясь на советника венгерского премьер-министра по политическим вопросам Балажа Орбана, сообщило, что Венгрия готова снять вето на масштабное финансирование Киева в обмен на средства, которые ЕС удерживает из-за отступления Будапешта от демократии.