Лавров призвал западные страны осознать тупиковость их курса по Украине

Западным странам пора осознать тупиковость их курса по Украине, заявил 15 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, лучше это сделать поздно, чем никогда.

«Вы слышите оценки, которые звучат со стороны трезвомыслящих политиков в НАТО, Евросоюзе. Лучше поздно, чем никогда. Пора им осознать полную тупиковость той войны, которую они затеяли руками режима Зеленского против Российской Федерации», — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания коллегий министерств иностранных дел России и Белоруссии.

Лавров отметил, что Москва слышит разговоры о том, что странам НАТО и ЕС пора сокращать помощь Украине.

«Уже возникают конкретные затруднения и в Европе, и в США с поиском свободных денег для того, чтобы продолжать поддерживать режим Зеленского, который явно не оправдал ожиданий», — подчеркнул министр.

Ранее, 13 декабря, газета The New York Times сообщила, что западные страны надеются склонить Украину к переговорам с Россией, так как видят только такой способ восстановить мир. Также отмечается, что поддержка Киева со стороны Запада становится всё меньше. Так, бывший президент США Дональд Трамп заявлял, что остановит помощь Украине, если победит в грядущих президентских выборах.

Кроме того, американский президент Джо Байден 12 декабря указал на то, что Вашингтон в довольно ускоренном темпе приближается к потере способности оказывать дальнейшую помощь Киеву.

До этого, 8 декабря, китайская газета The Global Times написала, что ситуация на Украине вскоре может перейти на следующую стадию, в ходе которой допустимы мирные переговоры. По оценке автора статьи, за ноябрьским заявлением главкома украинской армии Валерия Залужного о тупике в российско-украинском конфликте последовали проблемы с согласованием в конгрессе США новой военной помощи Украине. Кроме того, Киев и его западные партнеры допустили серию стратегических просчетов, подчеркивается в статье.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров по Украине. Так, 22 ноября, он указал, что в это же время Украина публично выступила против диалога с Россией. Путин напомнил, что украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, запрещающий вести такие переговоры.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.