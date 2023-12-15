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Специального корреспондента «Известий» наградили на «Премии Рунета»

Жительница Тверской области отдала мошенникам 900 тыс. рублей

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В Тверской области полиция проводит проверку по факту мошенничества в отношении жительницы города Кимры. 72-летняя женщина лишилась 900 тыс. рублей.

По словам потерпевшей, ей позвонил мужчина, который представился полицейским. Он убедил жительницу региона в том, что кто-то якобы пытается похитить ее сбережения. Пенсионерка согласилась на перевод всех своих накоплений на «резервный» счет. Об этом пишут «Тверские ведомости».

После осуществления перевода «полицейский» перестал выходить на связь. Тогда потерпевшая обратилась в правоохранительные органы.

В Оренбургской области мошенники обманули ведущего геолога одного из предприятий. Женщина согласилась оформить кредиты и перечислить средства на «безопасный» счет. Ущерб составил 6,87 млн рублей.

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