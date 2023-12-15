Мораторий на повышение цен на землю продлили в Пензенской области

В Пензенской области продлили мораторий на повышение платы за перераспределение земельных участков, которые находятся в частной собственности. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Олег Мельниченко.

Как уточняет ИА «Пенза-пресс», речь идет о территориях, которые были расширены из-за присоединения земли из собственности региона или о территориях, государственная собственность на которые не разграничена.

Плата за такие участки сохранится в размере 30% от кадастровой стоимости. Подобное ограничение будет действовать в Пензенской области весь 2024 год.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил о том, что размер налога на жилье увеличится в следующем году после того, как в стране завершилась кадастровая переоценка недвижимости, приведшая к росту стоимости объектов на 20–25%.