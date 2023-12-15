Лавров заявил, что Западу пора осознать тупиковость их курса по Украине

Лавров заявил, что Западу пора осознать тупиковость их курса по Украине

2023-12-15T13:53:32+03:00

2023-12-15T13:53:32+03:00

2023-12-15T13:53:32+03:00

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