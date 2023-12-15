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Туристам с правами категории А и В разрешили управлять снегоходами

Депутат Говырин: управлять снегоходами могут туристы с правами любой категории
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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Государственная дума одобрила в третьем чтении законопроект, согласно которому граждане, имеющие водительские удостоверения любой категории, получают право управлять снегоходами в туристических зонах. Об этом «Известиям» 15 декабря рассказал соавтор этой инициативы — член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин

Он отметил, что принятые поправки позволяют управлять снегоходами всем, у кого есть водительские права любой категории — от «А» до «D». Но при условии, что они не будут ездить по автомобильным дорогам общего пользования.

«Как соавтор этой инициативы отмечу, что в регионах, где активно развивается туризм, давно ждали изменений. Зимний туристический сезон не ограничивается горными лыжами, многие базы отдыха и глэмпинги предлагают и прокат снегоходов. Но вот воспользоваться услугой могли лишь граждане с правами тракториста-машиниста. По мнению многих, это анахронизм, устаревший барьер, существенно ограничивающий развитие индустрии внутреннего туризма», — сказал Говырин.

По его словам, поправки в закон направлены на помощь бизнесу, прежде всего — малому и среднему предпринимательству в небольших городах, и дают возможность людям активно и разнообразно отдыхать зимой.

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