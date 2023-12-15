Водитель легковушки сбил подростка и скрылся после ДТП в Самаре
В Самаре полиция разыскивает водителя автомобиля, который сбил подростка и скрылся. Из больницы пришло сообщение о том, что молодой человек 2006 года рождения поступил к ним с травмами, полученными в результате аварии.
Установлено, что примерно в 17:30 в четверг, 14 декабря, на улице Молодежной водитель, управляя, предположительно, автомобилем Nissan темного цвета, совершил наезд на подростка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После этого водитель отвез пострадавшего домой и скрылся.
Как уточняет НИА «Самара», подросток самостоятельно обратился за медицинской помощью, его госпитализировали. Сейчас сотрудники полиции осуществляют комплекс мероприятий по розыску водителя и свидетелей случившегося.
Ранее, 5 декабря, в подмосковном Сергиевом Посаде водитель сбил автоинспектора и скрылся. Сотрудник серьезных травм не получил, автомобилиста оперативно разыскали.