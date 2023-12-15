Гукасян рассказал о своем настрое перед поединком с Рамиресом

Российский боксер Эдгар Гукасян рассказал, как он настроен после процедуры взвешивания на будущий поединок с американским соперником Джемини Рамиресом. Во время беседы со съемочной группой «Известий» 15 декабря россиянин был в хорошем настроении.

Он отметил, что испытывает положительные эмоции и продолжает готовиться к бою. А также пошутил, что боится, как бы американец не купил билет обратно домой в США до того, как начнется их поединок.

«Я надеюсь, что он — профессионал и относится к бою как к любимой работе. Это наша работа. Никто никого не боится — кто лучше подготовлен, тот и побеждает», — отметил Гукасян в разговоре с журналистами.

После взвешивания он также устроил небольшую тренировку прямо в холле гостиницы, надев боксерские перчатки и показав несколько ударов.

Ранее 15 декабря Гукасян и Рамирес прошли взвешивание перед встречей на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», которая состоится в Челябинске. Россиянин оказался тяжелее боксера из США — 75 кг у Гукасяна против 74,7 кг у Рамиреса.

До этого, 11 декабря, на приуроченной к турниру пресс-конференции Гукасян рассказал о своей форме перед поединком с Рамиресом. Он также отметил, что всегда находится в тонусе.

Тогда же боксер Михаил Алоян указал, что 33-летний Гукасян должен соблюдать режим и правильно питаться, чтобы подойти к бою с Рамиресом в хорошей форме. По его словам, ключом к успеху в таком возрасте является дисциплина.

Всего на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 15 декабря в Челябинске, состоятся четыре боя. Поединки будут длиться четыре раунда по три минуты. В главном поединке сойдутся российский боксер Максим Бабанин и американец Кевин Джонсон. В соглавном — Павел Шульский (Россия) и Джейсон Гаверн (США).

Еще в двух боях турнира также будут противостоять друг другу боксеры из России и США. Помимо Эдгара Гукасяна и Джемини Рамиреса на ринге сразятся Игорь Свиридченков и Питер Добсон.