Снегопады и повышение температуры воздуха спрогнозировали в Оренбуржье

Синоптики спрогнозировали отступление аномальных морозов в Оренбургской области. В выходные в регионе пойдет снег.

Температура воздуха 15 декабря составляет -9…-14 градусов. В ночь на 16 декабря столбики термометров покажут -15…-20 градусов, днем ожидается -8…-13 градусов. Об этом сообщает «Урал56.Ру».

В воскресенье, 17 декабря, ночная температура составит -11…-16 градусов, днем потеплеет до -6…-11 градусов. В большинстве районов ожидается снегопад.

Ранее синоптики спрогнозировали морозы до -35 градусов в Томской области в выходные. Однако уже в начале следующей недели температура повысится до -5…-10 градусов.