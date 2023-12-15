Путин встречается с главами фракций Госдумы. Трансляция

Президент России Владимир Путин в пятницу, 15 декабря, встречается с главами фракций Госдумы. «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.

Ранее Путин встречался с главами парламентских фракций в феврале, перед оглашением послания к Федеральному собранию.

Так, 13 февраля, президент на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым поздравил членов партии с 30-летием. В тот же день глава государства встретился с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким. 14 февраля состоялась встреча Путина с главой партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым. 15-го числа он пообщался с руководителем партии «Новые люди» Алексеем Нечаевым. На 17 февраля была назначена встреча с руководителем фракции «Единой России» в Госдуме Владимиром Васильевым.