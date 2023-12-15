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Более 400 бутылок нелегального алкоголя нашли в кафе Астрахани

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Полиция Астрахани провела рейды по городским заведениям в рамках борьбы с незаконным оборотом алкогольной продукции. В одном из кафе обнаружили более 400 бутылок нелегальной продукции.

Как уточняет «Астрахань-24», по сообщению местного жителя, в кафе на Марфинской улице продавали алкоголь без вскрытия упаковки, что законодательно запрещено. Также у хозяина заведения не было лицензии на торговлю алкоголем. При обыске полиция изъяла 422 бутылки спиртного разных сортов.

Еще один груз нелегального алкоголя выявили дорожные инспекторы. Они остановили автомобиль Chevrolet с летней резиной, а в машине при проверке нашли 64 бутылки спиртных напитков известных производителей без акцизных марок. Происхождение груза водитель объяснить не смог. Бутылки направлены на экспертизу, по ее окончании будет принято процессуальное решение.

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