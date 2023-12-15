В МИЦ «Известия» расскажут о юбилее МНИОИ им. П.А. Герцена
18 декабря в 14:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция, посвященная 125-летнему юбилею старейшего онкологического учреждения в России и Европе — Московского научно-исследовательского онкологического института им. П. А. Герцена.
Об основных направлениях в борьбе против рака, новых практиках и перспективных проектах расскажет генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, президент Ассоциации онкологов России, академик РАН и РАО Андрей Каприн.
Аккредитация возможна только онлайн: представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.
Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.
Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.
Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805
Подробнее о мероприятиях пресс-центра на сайте.