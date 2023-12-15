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Песков назвал уникальной практикой голосование по Украине без участия Орбана

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Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 декабря назвал уникальной практикой то, что канцлер ФРГ Олаф Шольц отправил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана пить кофе, когда на заседании Евросоюза (ЕС) шло голосование по Украине.

«Это, наверное, всё-таки дело ЕС — отношения Венгрии с Еврокомиссией. Это не наше дело, но мы с большим интересом читаем разные сообщения СМИ о, скажем так, практике принятия разных решений в ЕС, дожидаясь, когда кто-то выйдет за кофе и так далее, чтобы в отсутствие кого-то протащить какие-то решения. Если это соответствует действительности, то это — уникальная практика», — заявил Песков журналистам.

Он указал на то, что Венгрия — суверенная страна, и твердо отстаивает свои интересы. Песков подчеркнул, что России импонирует такая позиция этого государства, и не надо думать, что такие государства пророссийские.

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Ранее, 15 декабря, канцлер Германии Олаф Шольц предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану на саммите ЕС в Брюсселе, где обсуждалось членство Украины в содружестве, выйти из зала и выпить кофе, когда обсуждения зашли в тупик. Шольц подчеркнул, что если Орбан не хочет соглашаться на начало переговоров о присоединении Украины к ЕС, то ему стоит ненадолго покинуть комнату.

Венгрия в ходе саммита ЕС заблокировала план помощи Украине на €50 млрд до 2027 года. В январе планируется еще один посвященный данному вопросу саммит.

До этого, 15 декабря, юрист Карин Беше-Головко оценила поведение Орбана на саммите. Она подчеркнула, что, если бы Венгрия действительно хотела заблокировать это решение, премьер-министр не покинул бы комнату во время голосования. Также это поднимает вопрос легитимности принятого решения.

14–15 декабря в Брюсселе проходит саммит ЕС. На нем европейские лидеры решили одобрить начало переговоров с Украиной и Молдавией об их вступлении в союз.

29 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что Киев выполнил почти все требования, установленные ЕС, для начала переговоров о вступлении в союз. Украинский президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС еще в феврале 2022 года.

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