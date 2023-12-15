Двое погибли и шестеро пострадали от отравления газом под Ульяновском

В поселке Цильна Ульяновской области восемь человек отравились угарным газом. Двое из них погибли, 19-летняя девушка и 51-летний мужчина.

Остальные госпитализированы, среди отравившихся — трое детей, сообщает ulpravda.ru. По факту гибели двух человек СУ СКР по Ульяновской области возбудило уголовное дело.

Свою проверку проводит и районная прокуратура. В частности, анализируется деятельность должностных лиц специализированной организации по обслуживанию внутридомового газового оборудования и контролирующих органов, насколько своевременно проводились проверки соблюдения требований безопасности при эксплуатации коммунальной инфраструктуры.

Агентство уточняет, что утром в пятницу, 15 декабря, в квартирах дома по улице Пионерской в поселке Цильна были найдены два тела. Причиной смерти девушки и мужчины, предварительно, явилось отравление угарным газом. Среди госпитализированных — жители этого же дома.

Ранее, 7 декабря, сообщалось, что в Якутске в результате отравления угарным газом погибла девушка, пострадали двое мужчин и младенец. Возбуждено уголовное дело, сообщает республиканское СУ СК России.