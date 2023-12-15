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Нижегородская кошка Страшила не дала пожару унести больше трех жизней

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Фото: соцсети
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В Нижегородской области кошка по кличке Страшила не дала пожару унести больше трех жизней. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС.

ЧП произошло в ночь на 15 декабря в селе Городищи. Загорелся трехэтажный жилой дом. Кошка почуяла запах едкого дыма и разбудила хозяина. Тот насторожился и пошел проверять квартиру, затем вышел в подъезд. Из соседней квартиры валил густой дым, а дверь была горячей. Мужчина позволил в МЧС и принялся обходить соседей. Таким образом кошка Страшила спасла своего хозяина и еще пятерых человек, пишет RT.

В сгоревшей квартире погибли трое человек. Возгорание на площади 5 кв. м было ликвидировано, отмечает телеканал «360». Специалисты установили, что причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Огонь быстро перекинулся на горы мусора, которые хозяева квартиры складировали возле входной двери.

«Мусор не выносили. То есть пакет с мусором они ставили в прихожей, так он у них и валялся. Несколько дней они здесь выпивали. И именно вчера у них было шумно. Дверью хлопали. Ходили туда-сюда», — рассказал «Известиям» сосед Олег Маслов.

По его словам, соседей из квартиры, где произошел пожар, он ни разу не видел трезвыми. В ночь перед пожаром они снова что-то отмечали, пишет ИА «Регнум».

Больших жертв удалось избежать благодаря кошке. Остальные соседи теперь носят Страшиле лакомства в благодарность за спасение.

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Ранее 15 декабря 12-летний мальчик из Курганской области спас своих братьев и сестру из горящего дома. В ведомстве рассказали, что школьник, увидев клубы дыма и языки пламени за дверью, единственной, через которую можно было покинуть горящий дом, распахнул окно дальней комнаты и по одному вытащил двух братьев и сестру. После отнес детей в дом соседей.

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