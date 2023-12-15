Песков не считает позицию Венгрии по помощи Украине пророссийской

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, прокомментировал категоричную позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в отношении финансовой помощи Украине и ее вступления в Евросоюз (ЕС) . Он заявил, что Венгрия — суверенная страна, которая защищает свои интересы, и это не делает ее пророссийской.

«Венгрия суверенная страна, у Венгрии свои интересы, и Венгрия, в отличие от многих стран Европы, весьма твердо свои интересы отстаивает», — сказал он.

Также он отметил, что Кремлю позиция Венгрии импонирует.

Он напомнил слова президента России Владимира Путина, сказанные в ходе «Итогов года» 14 декабря, о том, что страны, отстаивающие свои интересы, как Венгрия, достаточно сознательны и независимы, и называть их пророссийскими просто неправильно.

Также Песков, говоря о саммите ЕС, отметил, что практика принятия решений в отсутствии одного из лидеров, уникальная. В Кремле внимательно следят за сообщениями СМИ, уточнил он.

В этот же день Potitico рассказала о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольф попросил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана покинуть комнату во время голосования о начале переговоров с Украиной о ее членстве в Евросоюзе. Отсутствие венгерского премьера позволило 26 лидерам стран ЕС принять единогласное решение, после которого продолжатся переговоры о вступлении Украины в ЕС.

До этого, 15 декабря, Венгрия в ходе саммита ЕС заблокировала план помощи Украине на €50 млрд до 2027 года. В январе планируется еще один саммит, посвященный данному вопросу.

Также, 14 декабря член комитета бундестага по делам Евросоюза Харальд Вайель от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) заявил, что Орбан должен спасти Германию от самой себя и не допустить Украину в ЕС.