Реклама
Прямой эфир
Политика
Песков рассказал о впечатлениях Путина от «Итогов года»
Общество
МВД России утвердило порядок уничтожения беспилотников
Политика
Песков не считает позицию Венгрии по помощи Украине пророссийской
Политика
В Совфеде заявили об отсутствии единства в Евросоюзе по антироссийским санкциям
Происшествия
На фиолетовой ветке метро Москвы произошел сбой из-за человека на пути
Общество
Пострадавшие от действий Треповой потребовали 24 млн рублей компенсации ущерба
Политика
Лавров назвал Белоруссию ближайшим стратегическим союзником РФ
Общество
Суд на два месяца продлил арест пасынку рок-музыканта Намина
Происшествия
Около 70 тыс. жителей Артема остались без воды из-за аварии на трубопроводе
Авто
В Ижевске началась сборка новой версии Lada Largus
Мир
ЦАХАЛ заявила об обнаружении тел троих заложников в секторе Газа
Политика
Песков указал на несоответствие Украины и Молдавии критериям вступления в ЕС
Общество
Издательство АСТ приостановило выпуск книг Акунина и Быкова
Политика
В Кремле расценили оборонное соглашение Финляндии и США как угрозу
Спорт
Поздняков назвал грязным методом борьбы санкции против российского спорта

Песков не считает позицию Венгрии по помощи Украине пророссийской

Песков: отстаивание собственных интересов не делает Венгрию пророссийской
0
Фото: ТАСС/Бобылев Сергей
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, прокомментировал категоричную позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в отношении финансовой помощи Украине и ее вступления в Евросоюз (ЕС) . Он заявил, что Венгрия — суверенная страна, которая защищает свои интересы, и это не делает ее пророссийской.

«Венгрия суверенная страна, у Венгрии свои интересы, и Венгрия, в отличие от многих стран Европы, весьма твердо свои интересы отстаивает», — сказал он.

Также он отметил, что Кремлю позиция Венгрии импонирует.

Он напомнил слова президента России Владимира Путина, сказанные в ходе «Итогов года» 14 декабря, о том, что страны, отстаивающие свои интересы, как Венгрия, достаточно сознательны и независимы, и называть их пророссийскими просто неправильно.

Также Песков, говоря о саммите ЕС, отметил, что практика принятия решений в отсутствии одного из лидеров, уникальная. В Кремле внимательно следят за сообщениями СМИ, уточнил он.

Плохо вы мадьяр знаете: Венгрия не хочет выделять деньги Украине и принимать ее в ЕС
СБУ заподозрила Орбана в сотрудничестве с российскими спецслужбами

В этот же день Potitico рассказала о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольф попросил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана покинуть комнату во время голосования о начале переговоров с Украиной о ее членстве в Евросоюзе. Отсутствие венгерского премьера позволило 26 лидерам стран ЕС принять единогласное решение, после которого продолжатся переговоры о вступлении Украины в ЕС.

До этого, 15 декабря, Венгрия в ходе саммита ЕС заблокировала план помощи Украине на €50 млрд до 2027 года. В январе планируется еще один саммит, посвященный данному вопросу.

Также, 14 декабря член комитета бундестага по делам Евросоюза Харальд Вайель от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) заявил, что Орбан должен спасти Германию от самой себя и не допустить Украину в ЕС.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023